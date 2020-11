„Wer wird Millionär?“ : Das sind die Kandidaten beim Prominenten-Special

Köln Am Donnerstagabend sitzen in der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ erneut Prominente auf dem Ratestuhl. Knackt ein Kandidat die Million für den guten Zweck? Diese Promis stellen sich dieses Mal den Fragen von Günter Jauch.

RTL zeigt das 41. Prominenten-Special von „Wer wird Millionär“ am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr. Erneut versuchen bekannte Persönlichkeiten, so viel Geld wie möglich zu erspielen, um es für einen guten Zweck zu spenden. Im besten Fall lösen sie 15 Fragen, die sie von Moderator Günther Jauch gestellt bekommen, und gewinnen eine Million Euro. Am Donnerstagabend werden alle erspielten Summen im Rahmen des RTL-Spendenmarathons gesammelt. Diese Kandidaten sind dieses Mal dabei: