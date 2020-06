"Wer wird Millionär?" : Kandidat aus Münster zockt sich zur Millionen-Frage

Köln Bei "Wer wird Millionär?" hat es nach Monaten endlich wieder ein Kandidat in einer regulären Sendung bis zur finalen Eine-Million-Euro geschafft. Moderator Günther Jauch stellt Leon Windscheid aus Münster die Frage. Der spannende Weg zur Million führte über Flirttipps, wirre Monologe und die ominöse "Elo-Zahl".

Für 16.000 Euro wollte Jauch wissen, welche Jahreszeit beginnt, wenn die Mittagssonne am südlichen Wendekreis im Zenit steht. Der Kandidat verfiel in einen Monolog über geographische Gefilde und das Sonnensystem. Mit dem 50/50-Joker blieben der "Sommer" und die richtige Antwort "Winter" stehen. Jauch erklärte: Am 21. und 22. Dezember stehe die Sonne am höchsten.