„Wer wird Millionär“-Panne : Kandidatin freut sich nach Auswahlfrage und stürmt zu Jauch - dann fließen Tränen

Köln Jeder Kandidat will bei „Wer wird Millionär“ auf den Ratestuhl bei Günther Jauch. Bei der letzten Ausgabe am Montag kam es zu einer skurrilen Situation. Plötzlich standen zwei Kandidatinnen beim Gastgeber.

Kleine, aber skurille Verwechslung am Montagabend bei „Wer wird Millionär“. Wie immer bat Gastgeber Günther Jauch seine Kandidaten zur Auswahlfrage. Binnen weniger Sekunden müssen die Antworten in der richtigen Reihenfolge geordnet werden. Alle Kandidatinnen und Kandidaten loggten ihre Antworten ein, Jauch nannte den Namen des Glückspilz, der auf dem Stuhl im Studio platznehmen darf: Daria Patricia Tahmasebi Dezfouli. Doch anstelle der genannten Frau sprang plötzlich eine andere Kandidatin, Tina Graupner, auf, ging zügig zu Jauch nach vorne und strahlte vor Glück.

Schnell wurde klar, hier kann etwas nicht stimmen, und so nahm sich Jauch mit warmen Worten die „falsche“ Kandidatin vor. Aus dem Off sprach ein Mitarbeiter Jauch ins Ohr – hier liegt eine Verwechslung vor. Daraufhin Jauch zu Graupner: „Die falsche Dame freut sich gerade. Patricia hat gewonnen mit 6,02 Sekunden.“ Jauch entschuldigte sich für den Fauxpas: „Ich hab so schnell rübergeblickt, weil Sie außen saßen.“ Zu richtigen Kandidatin Tahmasebi Dezfouli sagte er nur:„Und Sie beschweren sich nicht mal, dass die Falsche aufsteht … Waren Sie verschüchtert?“ Die Antwort: „Ja, ein bisschen.“