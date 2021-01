„Wer wird Millionär“ : Enkel von Helmut Kohl macht Jagd auf die Million

Köln In der ersten Show im neuen Jahr saß Moderator Günther Jauch der 25 Jahre alte Johannes Volkmann gegenüber - der Enkel von Altkanzler Helmut Kohl. Neben Quizfragen beantwortete dieser auch Fragen zu seinem berühmten Großvater - und berichtete von seiner eigenen Corona-Infektion.

„Ich weiß, dass Sie das nicht so gerne thematisieren“, sagte Günther Jauch zu seinem Kandidaten - war aber doch neugierig auf dessen Familiengeschichte. Volkmann ist wie sein berühmter Großvater in der CDU aktiv und stolz auf vieles, was dieser politisch geleistet hat. Das politische Interesse sei ihm sicherlich in die Wiege gelegt worden, sagt er. Er selbst arbeite für CDU-Politiker Sven Simon im Europäischen Parlament. Auf seinen berühmten Vorfahren reduzieren lassen möchte sich der 25-Jährige aber nicht, wie er im Interview mit „RTL“ erklärte: „Wenn man einen großen Familiennamen hat - ich trag ja zum Glück den Namen meiner Mutter -, dann ist es sehr schnell so, dass einen jemand mag oder nicht mag aufgrund dessen, was der Familienahne gemacht hat und nicht aufgrund der eigenen Leistung.“ Ob er selbst einmal in die Fußstapfen von Helmut Kohl treten und Politiker werden wolle, wisse er aber noch nicht.