Erinnerungen nach Vorfall bei Jauch Wie sich ein Betrüger beim britischen „Wer wird Millionär“ zur Million schummelte

Klar ist: Die Frage wurde getauscht, um einen Betrugsversuch in der beliebtesten deutschen Quizsendung auszuschließen. Einen Betrugsversuch hat es in der Show nämlich schon gegeben: in der britischen Ausgabe der Sendung „Who Wants to Be a Millionaire“ im Jahr 2001, als Kandidat Charles Ingram mit unlauteren Mitteln und Hilfe aus dem Publikum gar die Millionen-Pfund-Frage knackte. Das war passiert: Der damals 38 Jahre alte Ingram hatte einen Komplizen im Studio, der mit Husten und Geräuschen Hinweise auf die richtige Antwort vorgab. Durch vorher besprochene Hustencodes schaffte es Ingram so bis zur Millionen-Pfund-Frage und beantwortete auch die letzte Frage richtig. Doch schnell gingen die Diskussionen um eine mögliche Schummelei los. Die Sachlage war schnell klar: Die Hustencodes lockten Ingram in die richtige Richtung. Bei der 500.000 Pfund-Frage wurde Ingram zum Beispiel nach der Stadt gefragt, die von Baron Haussmann geplant worden sei: Rom, Paris, Berlin oder Athen? Ingram tippte zunächst auf Berlin, da „Haussmann eher ein deutscher Name“ sei. Dann war ein Husten zu hören, woraufhin sich Ingram umentschied – und sich die neue Antwort „Paris“ nach Darstellung der Staatsanwaltschaft durch dreimaliges indirektes Nachfragen und Husten bestätigen ließ. Bei der Millionen-Frage, als er nach der korrekten Bezeichnung einer 1 mit 100 Nullen gefragt wurde, war Ingram sich nicht sicher. Nach langem Zögern und weiteren Hustensignalen aus dem Saal entschloss sich der Major für das richtige Wort „Googol“ – und gewann.