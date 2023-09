„Wer wird Millionär“ Diesen neuen Joker wünscht sich „WWM“-Moderator Günther Jauch

An der grundsätzlichen Spiel-Idee möchte er jedoch nicht rütteln. „Wer wird Millionär“ sei auch deshalb so erfolgreich, „weil man die Grundidee seit 24 Jahren bis heute beibehalten hat“. Auf die Frage, ob zum 25-jährigen Jubiläum der Show etwas Besonderes geplant ist, wollte Jauch noch keine Antwort geben. Und erklärt: „Da sollten wir uns wirklich etwas einfallen lassen. Schließlich gibt es nicht viele Sendungen im deutschen Fernsehen, die sich so lange gehalten haben“.