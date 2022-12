Spezialwoche im Januar Bei „Wer wird Millionär?“ geht es bald um 3 Millionen Euro

Ab dem 2. Januar bekommen nun neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance auf das große Geld. Zunächst müssen die zuvor ausgewählten Kandidaten aber den Einzug in die Finalrunde am Freitag, 6. Januar schaffen. An jedem der vier aufeinanderfolgenden Abende kämpfen sechs Teilnehmer in Vorrunden um einen Platz auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch. Wie in der normalen Sendung haben die Teilnehmer die Wahl zwischen Sicherheit und Risiko und spielen wie gewohnt um eine Million Euro. Um sich aber für das Finale zu qualifizieren, reicht es, die 16.000-Euro-Frage zu bestehen.