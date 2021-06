1500. Sendung von Wer wird Millionär? : WWM - ein Vorbild für unterhaltsame Bildung

RTL zeigt am 3. Juni 2021 die 1500. Ausgabe von Wer wird Millionär? mit Günter Jauch (Archivbild). Foto: RTL Television GmbH/TVNOW / Stefan Gregorowius

Analyse Düsseldorf Günter Jauchs Dauerbrenner im Privatsender RTL zeigt, wie spannend Wissen sein kann. Bei ARD und ZDF stößt die auch beim jüngeren Publikum beliebte Kultsendung dagegen kaum auf Nachahmung. Warum eigentlich?

Der Kölner Privatsender RTL zählt nicht gerade zu Deutschlands Bildungsinstitutionen. In den eingängigen TV-Formaten fläzen sich meist tätowierte und leichtbekleidete B- und C-Promis an Pools oder am Strand und streiten über wechselwillige Partner und den neuesten Klatsch. Doch es gibt eine große Ausnahme. Die Rate-Show Wer wird Millionär? mit dem 64-jährigen Star-Moderator Günter Jauch. Sie wird am Donnerstag zum 1500. Mal ausgestrahlt und ist jetzt drauf und dran, die „Lindenstraße“ der ARD als Sendung mit der häufigsten Zahl an Folgen abzulösen. Trotz der nun 21 Jahre im Job denkt der Potsdamer Jauch bislang wenig ans Aufhören. „Solange es den Zuschauern, aber auch mir selbst noch Freude macht", werde er die Sendung weiter moderieren, versichert er gegenüber dem Nachrichtensender NTV, der ebenfalls zum RTL-Imperium gehört.

Was macht den Reiz der Sendung aus, warum lieben sie so viele Deutsche aus allen Berufs- und Altersgruppen? Zum einen liegt es am Wettbewerbsgedanken, dann auch am hohen Preis, den es zu gewinnen gibt, und am Risiko, das mit dem Spiel verbunden wird. Aber es geht auch um Schlagfertigkeit, Kombinationsfähigkeit und schieres Wissen. Wenn dann noch ein freundlich-ironischer Moderator und unterhaltsame Gäste hinzukommen, ist die Mischung perfekt. Die lange Dauer der Show im kurzlebigen Kommerzfernsehen spricht Bände für das Konzept, das im Laufe der Zeit seit der Erstsendung am 3. September 1999 nur wenige Änderungen erfuhr.

Es geht jetzt aber nicht darum, eine Errungenschaft des Privatsenders zu loben, die längst Kultstatus erreicht hat. Viel spannender ist die Frage, warum die Macher der Qualitätsprogramme von ARD und ZDF nichts Vergleichbares geschaffen haben. Ja, es gibt vor allem im Vorabendprogramm der beiden Sender jede Menge Quizshows, sogar mit prominenten Quizmastern wie Jörg Pilawa, Eckart von Hirschhausen oder Kai Pflaume, die sogar auf eine längere Geschichte zurückblicken können. Aber selbst der große Einsatz von glamouröser Technik bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich ausgerechnet bei Sendern, die sich als Informations- und Qualitätsmedien sehen, eher um austauschbare Meter-Ware handelt. Sorry, Jörg Pilawa.

Der Erfolg von Wer wird Millionär? zeigt das Dilemma der mit Zwangsbeiträgen finanzierten TV-Kanäle, anspruchsvolle Unterhaltung mit einem Bildungsauftrag zu verbinden. Offenbar versagen die Kreativabteilungen der Sender von NDR bis zum Bayerischen Rundfunk, oder die wirklich Guten in diesem Metier lassen sich eben doch lieber von den gewaltigen Tantiemen der privaten Sender locken. Die ARD versucht gerade, mit Hilfe eines großangelegten Zukunftsdialogs die Wünsche ihres Publikums zu ergründen. An der Spitze steht der sicher verdienstvolle Tom Buhrow, der den gleichfalls in Köln ansässigen ARD-Sender WDR leitet. Die Befragung hat sich des Erste Deutsche Fernsehen einiges kosten lassen. Ob die Ergebnisse dann tatsächlich zu der vielfach geforderten Programmreform führen, steht aber noch aus. Zu stark sind die Einflusssphären der verschiedenen Machtzentren in den einzelnen ARD-Teilen. Am Ende ziehen die meisten Programmverantwortlichen ihre Reputation doch daraus, dass sie noch eine neue Sparte entdecken oder einen weiteren Kanal starten. Die Konzentration auf wesentliche Inhalte, kritischen Journalismus, politische Meinungsbildung oder unterhaltsame Wissensvermehrung ist wohl weniger zu erwarten.

Foto: RTL Infos "Wer wird Millionär?": Testen Sie sich an den vermeintlich einfachen Fragen

Es ist sogar eher umgekehrt ein Trend zu erkennen, dass Privatsender wie RTL oder ProSieben vermehrt politische, wirtschaftlich und kulturelle Angebote machen. Das mag auch am wachsenden Alter der Konsumenten ihrer linearen Programme liegen. Es ist aber trotzdem eine bemerkenswerte Tendenz. Die siebenstündige Pflegereportage von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sowie das Polit-Magazin „Zervakis & Opdenhövel.Live“ haben in der Verbindung aus Recherche, politischer Information und Unterhaltung neue Maßstäbe gesetzt.