RTL-Show Zwölf Blamagen und Patzer bei „Wer wird Millionär?“

Im März 2014 saß Andre Mantwill vor Günther Jauch. An Selbstbewusstsein mangelte es dem Kandidaten nicht, und so dürften einige Schadenfreude empfunden haben, als er bereits bei der ersten Frage stolperte. „Was lässt sich schwerlich am Revers befestigen?“ Die Antwort-Möglichkeiten: „Karnevalsorden, Verdienstorden, Schützenorden, Mönchsorden (richtig).“ Da der Kandidat nicht wusste, was ein Revers ist, musste das Publikum ran. 90 Prozent überzeugen ihn. Später gewann er noch 32.000 Euro.