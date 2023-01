„Wer wird Millionär?“-Quiz Können Sie die 1-Million-Euro-Fragen beantworten?

„Nicht viele“ ist die ehrliche Antwort auf die Frage, die die Quizshow „Wer wird Millionär?“ im Namen trägt. Wenn man bedenkt, dass seit Beginn der Show im Jahr 1999 erst 16 Millionäre daraus hervorgegangen sind, wird deutlich, wie schwierig die gestellten Fragen sind.

Vor allem die Eine-Million-Euro-Frage hat es in sich. Die 15 letzten Millionen-Fragen (eine Kandidatin musste in einem „Jackpot-Special“ der Sendung im Jahr 2015 keine Millionenfrage beantworten) haben wir für Sie in einem Quiz zusammengetragen.

Können Sie die Eine-Million-Euro-Fragen richtig beantworten?