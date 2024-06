Intendant gesucht Wer wird den WDR künftig führen? Vier Namen im Rennen

Jörg Schönenborn kennen Millionen Zuschauer ebenfalls aus dem Fernsehen. Erst am Sonntag präsentierte er wieder Wahlergebnisse zur Europawahl im Ersten. Seit vielen Jahren moderiert er auch den traditionellen Sonntags-Talk „Presseclub“. Der 59-Jährige ist schon seit Jahrzehnten für den WDR tätig, seit Jahren in der Schlüsselposition des crossmedialen Programmdirektors für die Bereiche Information, Fiktion und Unterhaltung. Schönenborn wurde in Solingen in Nordrhein-Westfalen geboren und studierte Journalistik und Politikwissenschaft.