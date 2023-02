„Wer stiehlt mir die Show?“ 2023 Wildcard-Gewinnerin schnappt sich Jokos Moderationsjob

Düsseldorf · In „Wer stiehlt mir die Show?“ kämpft Joko Winterscheidt um seinen Moderationsjob. Nun muss er diesen ausgerechnet in der ersten Folge an Wildcard-Gewinnerin Helena abtreten. Erstmalig in der Geschichte der Show darf damit eine unbekannte Person die Showmoderation übernehmen.

20.02.2023, 14:13 Uhr

Wildcard-Gewinnerin Helena ist außer sich vor Freude: Sie darf die nächste Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ moderieren. Foto: dpa/Weiya Yeung