„Wer stiehlt mir die Show?“ 2023 Wildcard-Gewinnerin schnappt sich Jokos Moderationsjob

Jokos Siegessträhne ist vorbei. In einem packenden Finale musste er in der vergangenen Sendung seinen Moderationsplatz räumen und überlässt nun Entertainer Olli Schulz das Feld. „Mach was draus“, so Joko zum Sieger, nachdem er selbst das Studio über den Walk of Shame verlassen musste. Als neuer Moderator hat sich Olli nun etwas ganz besonderes überlegt. Bereits in der vergangenen Sendung kündigte er eine „mega versaute Idee“ an. Zudem sagte er: „Ich werd' so viel Liebe verbreiten.“ Was genau es damit auf sich hat, verriet der 48-Jährige selbstverständlich noch nicht. So tappen nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten Fahri Yardim, Nilam Farooq, Joko Winterscheidt und die neue Wildcard-Gewinnerin Chiara, sondern auch die Zuschauenden im Dunkeln.