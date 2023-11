„Wer stiehlt mir die Show?“ 2023 Joko verteidigt seine Show gegen starken Florian David Fitz

Zu den Highlights der ersten Folge gehörte zweifellos ein Spiel, bei dem die Herausforderer an zwei Wachmännern vorbeischleichen mussten. Schweighöfer versteckte sich hinter einem Teppich, Fitz unter einer Tonne. Doch beide waren keine Konkurrenz für Hazel Brugger, die unter einem überdimensionalen Laken über die Bühne kroch und damit alle Lacher auf ihrer Seite hatte. So wie Fitz, der seine Antworten beim Spiel „Ihr tut mir Schreib“ mit einem riesigen Bleistift zu Papier bringen musste. Das Schreibutensil war so groß, dass es von zwei Mitarbeitern auf die Bühne getragen werden musste.