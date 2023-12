„Wer stiehlt mir die Show?“ „Die krasseste Ausgabe, die wir je gemacht haben“

Während der Sendung schieden Wildcard-Kandidatin Judith, Hazel Brugger und Florian David Fitz der Reihe nach aus, sodass das Finale der vierten Folge erneut Matthias gegen Joko lautete. Letzterer trat allerdings nur mit einer Münze an. Entsprechend vorsichtig agierte Joko und deckte viele falsche beziehungsweise unbeantwortete Fragen von Matthias Schweighöfer nicht auf. Bei der Frage, wo die nächsten Olympischen Winterspiele stattfinden (Paris), setzte Joko seine einzige Münze. Schweighöfer lag hier jedoch richtig. In Folge fünf heißt der Moderator der Sendung also zum zweiten Mal Matthias Schweighöfer.