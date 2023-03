“Wer stiehlt mir die Show“ Joko Winterscheidt verliert seine Show erneut an einen Wildcard-Gewinner

Und tatsächlich: Schon in der ersten Folge gelang Schauspielerin Helena Sigal das gefühlt Unerreichbare. Die 26-Jährige holte sich den Sieg und stand damit in Folge zwei als Moderatorin auf der Bühne. Doch wer dachte, dass der Wildcard-Sieg eine Ausnahme bleiben würde, wurde am 5. März eines Besseren belehrt. Der 37-Jährige Svenrik aus München setzte sich in der Vorrunde gegen Jasna Fritzi Bauer und Sido durch und warf bei „Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen“ auch Bill Kaulitz aus dem Spiel.