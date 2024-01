„Wer stiehlt mir die Show?“ Joko sucht Wildcard-Gewinner für neue Staffel

Nun hat Joko Winderscheidt in einem Instagram-Posting dazu aufgerufen, bereits jetzt Bewerbungen als Wildcard-Gewinner für die achte Staffel einzuschicken. Alles was man dem Posting zufolge braucht: „Bisschen Grips, bisschen Kameraaffinität und genug Ehrgeiz, Joko showlos zu mahcen.“ Interessierte können sich mit per Mail an casting@floridatv-entertainment.de bis zum 31. März bewerben. Anhängen sollten sie ein Foto von sich und ein Video, in dem sie erklären, warum sie die besten für diesen Job sind.