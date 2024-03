„Wer stiehlt mir die Show?“ Joko mit der Lizenz zum Gewinnen

In der letzten Gewinnstufe vor dem Finale trat dann Sarah Connor gegen Klaas Heufer-Umlauf im beliebten Teleprompter-Lückentext-Spiel an. Im „Der Exorzist“-Filmset ergatterten zwar beide die gleiche Punktzahl, da Klaas jedoch zuvor schon in Führung lag, konnte er ins Finale einziehen. Ein Traumfinale also: Joko gegen Klaas – das kennen wir schon irgendwo her. Im Showdown hatte Klaas dieses Mal das Nachsehen, obwohl er seine drei erspielten Münzen setzt. Joko kann am Ende seine Show verteidigen und bleibt hoch zufriedener Moderator von „Wer stiehlt mir die Show?“. In der nächsten Folge am 18. Februar muss er dann erneut den Titel gegen die drei Promis und einen anderen Wildcard-Gewinner verteidigen.