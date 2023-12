„Wer stiehlt mir die Show?“ „Es ist besser, nicht zu moderieren, als falsch zu moderieren“

Mit einem Rave-Intro empfing Matthias Schweighöfer die Gäste und anderen Promis zu seiner „Show der 100 Emotionen“ und verteilte gleich darauf Mentholstifte an die Kandidaten. Mit dem bei Schauspielern beliebten Behelfsmittel für Tränenproduktion verhalf er gleich mal zu einer weinerlichen Stimmung. Joko schmierte sich den Stift versehentlich in statt unter die Augen, brachte mit der Wut auf sich selbst aber immerhin eine weitere Emotion aufs Tableau: „Ich bin so dämlich!“