Prosieben-Sendung Was Sie zur neuen „Wer stiehlt mir die Show?“-Staffel wissen müssen

Seit der ersten Folge am 5. Januar 2021 ist „Wer stiehlt mir die Show“ bereits vier Mal mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. 2021 und 2022 in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“, 2022 für die „Beste Regie Show“. 2023 ging der Preis an Jakob Lundt für das „Beste Buch Unterhaltung“.