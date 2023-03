„Wer stiehlt mir die Show?“ 2023 Darum servierte Sido Rouladen im Bademantel

Zum Auftakt der neuen Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“ wird sofort klar, dass dank der beiden Teilnehmer Fahri Yardim und Olli Schulz noch weitere lustige Folgen kommen werden. Die beiden liefern sich zu Beginn der ersten Folge einen Schlagabtausch nach dem nächsten. Olli Schulz stichelt gleich zu Anfang, er habe nicht gewusst, dass Fahri Yardim auch dabei sei, sonst wäre er nicht gekommen: „Ich bin Deutschlands dümmster Prominenter, den Titel wollte ich haben - und jetzt kommt er auch noch.“ So zieht es sich durch die ganze Show, immer wieder pöbeln die beiden herum und fordern sich heraus - und Joko muss intervenieren. Dann muss Fahri Yardim bei einem Spiel erst acht Buzzer nacheinander drücken, ehe er die richtige Antwort kundgeben darf: und verliert. Aus Frust boxt er ein Loch in die Studioeinrichtung, genau neben das, welches Joko in einer vorherigen Staffel selbst dort hineingeboxt hat. „Das war ich und das ist auch okay, weil das ist mein Studio“, bemerkt Joko als er das Loch von Yardim inspiziert. Dann lächelt der Schauspieler verschmitzt und holt zu einer Yardim-typischen Begründung aus, er habe schon Stress mit den Kollegen von ProSieben gehabt vorhin, wurde angeblich in den Schwitzkasten genommen und auf dem Kopf gerubbelt, dass er nicht so viele perverse Witze machen solle - die er bei der nachfolgenden Erklärung für das Loch in der Wand dann aber doch macht. Die Wildcard-Gewinnerin Lena ist ganz aufgeweckt und schlägt sich gut, fliegt aber als erste aus der Show. Zu Anfang liegt Olli Schulz mit acht Punkten vorne, gewinnt sogar eine Münze fürs Finale, während Nilam Farooq und Fahri Yardim punktetechnisch hinten liegen. Hinterher wendet sich das Blatt, Olli liegt hinten und muss die Show als zweiter verlassen. Yardim gewinnt eine Münze und wie es das Schicksal will, schafft er es auch ins Finale mit Joko. Dort bekommen die beiden von Moderatorin Katrin Bauerfeind die Fragen gestellt, doch die Münze nützt Fahri Yardim leider nicht viel. Er verliert gegen Joko - und somit darf Joko Winterscheidt seine Show nächste Woche wieder selbst moderieren.