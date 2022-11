ProSieben-Show mit Joko Winterscheidt Was Sie zur fünften Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ wissen müssen

Endlich ist es so weit: Die wohl verrückteste Quizshow im deutschen Fernsehen geht im Frühjahr 2023 in die nächste Runde. In der neuen Staffel der ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ setzt Quizmaster Joko wieder seinen Beruf als Moderator aufs Spiel. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum beliebten TV-Format.