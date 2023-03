„Wer stiehlt mir die Show?“ 2023 Jasna, Bill oder Sido - welcher Promi klaut Joko die letzte Show?

Schon häufiger konnten Stars so der Show ihren Stempel aufdrücken: Thomas Gottschalk moderierte „seine“ Ausgabe in der Premierenstaffel in alter „Wetten, dass..?“-Manier, Anke Engelke eröffnete „ihre“ Sendung in Anlehnung an den Eurovision Song Contest. Und Sänger Mark Forster verwandelte das Studio in die Fankurve seines Lieblingsclubs 1. FC Kaiserslautern.