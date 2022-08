„Wer stiehlt mir die Show?“ : Joko ist wieder Moderator - Neues Spiel an TV Total angelehnt

Berlin In „Wer stiehlt mir die Show?“ kämpft Joko Winterscheidt um seinen Moderationsjob. In Folge drei darf erneut Joko die Show moderieren. Diesmal hat er ein besonderes Spiel mitgebracht, das schwer an ein Quiz-Format aus TV Total erinnert.

+++ 16. August +++ Neue Woche, neues Glück

Nachdem die drei Kandidatinnen und Kandidaten Olli Schulz, Fahri Yardim, Nilam Farooq und Wildcard-Gewinnerin Marina die Show nicht stehlen konnten, darf Joko nun die dritte Woche in Folge moderieren. Und auch diesmal hat sich der 43-Jährige einige Spiel-Ideen einfallen lassen. Eine davon erinnert an ein Quiz, das viele noch aus dem Talk-Format TV Total kennen dürften. „Wir machen weiter mit etwas, was wir aus TV Total kennen. Es läuft inzwischen auch wieder bei ProSieben – und das Mini-Spiel ,Blamieren oder Kassieren‘ wird dort regelmäßig auch wieder gespielt [...] Wir quizzen jetzt ,Blamieren oder Sortieren‘!“, erklärt Joko bei der Anmoderation des Spiels.

Die Regeln sind denkbar einfach: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen berühmte Songs erkennen, dabei sind die Wörter der Lyrics allerdings alphabetisch sortiert. „Das macht ein Riesen-Chaos und ist für euch glaube ich das schönste, was ihr jemals spielen durftet“, so Joko zur Studio-Band „The Mighty Winterscheidts“. Als die Band schließlich zu spielen beginnt, weckt dies nicht nur in Joko Begeisterung. „Wahnsinn, oder?“, sagte Joko, woraufhin sich Olli Schulz einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen kann: „Das hast du gar nicht verdient! Du hast die beste Showband im deutschen Fernsehen.“

Wer dieses Spiel und vielleicht auch die ganze Show gewinnen kann, erfahren Sie am Dienstag, 16. August um 20.15 Uhr auf ProSieben.

+++ 10. August +++ Verteidigt Joko schon wieder seine Show?

Auch in der zweiten Folge der aktuellen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ durfte Joko moderieren. So waren die prominenten Kandidaten Sänger Olli Schulz, Schauspieler Fahri Yardim und Schauspielerin Nilam Farooq diesmal besonders heiß darauf, den Moderator diesmal vom Moderationsthron zu stoßen. Zudem nahm auch die 30-jährige Wildcard-Gewinnerin Marina an der Show teil.

Olli Schulz, der sich selbst als „dümmster Promi Deutschlands“ beschreibt, schied dabei schon als erstes aus. Er verabschiedete sich spaßeshalber mit den Worten: „Dafür hab' ich Erfolg bei den Frauen!“ Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten lieferten sich derweil einen spannenden Dreikampf um den Einzug ins Halbfinale. Zwischen Yardim, Farooq und Wildcard-Kandidatin Marina stand es nämlich zwischenzeitlich 14-14-14. Schließlich zog aber Nilam Farooq vorbei und schaffte es in die nächste Runde. Da Yardim und Marina dieselbe Punktzahl hatten, mussten die beiden ins Stechen, das die Wildcard-Gewinnerin für sich entscheiden konnte. „Marina, du hast es dir verdient“, lobte Yardim die Kandidatin, nachdem er kurz vor dem Halbfinale ausschied.

Somit stellte sich Joko der geballten Frauenpower entgegen. Allerdings blieb auch diesmal die Sensation aus und Wildcard-Gewinnerin Marina zog gegen Nilam Farooq den Kürzeren. Im Finale, das wie gewohnt von Katrin Bauernfeind moderiert wurde, stand Farooq schließlich Joko gegenüber. „Spannender kann ein Finale nicht sein“, kommentierte Bauernfeind beim Gleichstand kurz vor der letzten Frage. Als sie die Frage stellte, was die „Boring Company“ von Elon Musk hauptsächlich baut, dachte Farooq an Bohrer. Doch tatsächlich baut die „Boring Company“ einen Tunnel, was Joko richtig beantworten konnte. Somit geht auch die zweite Show an Joko, der dann in der dritten Folge wieder moderieren wird.

+++ 9. August +++ Joko hat knifflige Spielchen mitgebracht

In der neuen Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ darf Joko Winterscheidt seine Show wieder selbst moderieren, denn im Duell vergangene Woche konnte er sich gegen Fahri Yardim behaupten. Für diese Woche hat sich Joko ein paar knifflige Spielchen ausgedacht, die einen zugleich nostalgisch werden lassen können. Zunächst müssen Olli Schulz, Nilam Farooq, Fahri Yardim und die Wildcard-Gewinnerin Marina die Antwort auf eine Quizfrage in ein altes Nokia-Handy eintippen. Und das ist schon so lange her, dass sich alle Kandidaten schwer tun, überhaupt die SMS-Funktion zu finden. Später müssen die Kandidaten dann die Antwort auf eine Frage mithilfe von Knete formen. Was für kreative Spielchen sich Joko noch ausgedacht hat und ob der Entertainer seine Show nächste Woche wieder selbst moderieren wird, können Sie sich heute Abend um 20.15 bei ProSieben anschauen.

+++ 3.August +++ Fahri Yardim pöbelt und verliert dann im Finale gegen Joko

Zum Auftakt der neuen Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“ wird sofort klar, dass dank der beiden Teilnehmer Fahri Yardim und Olli Schulz noch weitere lustige Folgen kommen werden. Die beiden liefern sich zu Beginn der ersten Folge einen Schlagabtausch nach dem nächsten. Olli Schulz stichelt gleich zu Anfang, er habe nicht gewusst, dass Fahri Yardim auch dabei sei, sonst wäre er nicht gekommen: „Ich bin Deutschlands dümmster Prominenter, den Titel wollte ich haben - und jetzt kommt er auch noch.“ So zieht es sich durch die ganze Show, immer wieder pöbeln die beiden herum und fordern sich heraus - und Joko muss intervenieren. Dann muss Fahri Yardim bei einem Spiel erst acht Buzzer nacheinander drücken, ehe er die richtige Antwort kundgeben darf: und verliert. Aus Frust boxt er ein Loch in die Studioeinrichtung, genau neben das, welches Joko in einer vorherigen Staffel selbst dort hineingeboxt hat. „Das war ich und das ist auch okay, weil das ist mein Studio“, bemerkt Joko als er das Loch von Yardim inspiziert. Dann lächelt der Schauspieler verschmitzt und holt zu einer Yardim-typischen Begründung aus, er habe schon Stress mit den Kollegen von ProSieben gehabt vorhin, wurde angeblich in den Schwitzkasten genommen und auf dem Kopf gerubbelt, dass er nicht so viele perverse Witze machen solle - die er bei der nachfolgenden Erklärung für das Loch in der Wand dann aber doch macht. Die Wildcard-Gewinnerin Lena ist ganz aufgeweckt und schlägt sich gut, fliegt aber als erste aus der Show. Zu Anfang liegt Olli Schulz mit acht Punkten vorne, gewinnt sogar eine Münze fürs Finale, während Nilam Farooq und Fahri Yardim punktetechnisch hinten liegen. Hinterher wendet sich das Blatt, Olli liegt hinten und muss die Show als zweiter verlassen. Yardim gewinnt eine Münze und wie es das Schicksal will, schafft er es auch ins Finale mit Joko. Dort bekommen die beiden von Moderatorin Katrin Bauerfeind die Fragen gestellt, doch die Münze nützt Fahri Yardim leider nicht viel. Er verliert gegen Joko - und somit darf Joko Winterscheidt seine Show nächste Woche wieder selbst moderieren.

+++ 2. August +++ „Wer stiehlt mir die Show?“ geht in die nächste Runde

TV-Entertainer sind durchaus ehrgeizig. Stefan Raab war beispielsweise dafür bekannt, in Wettbewerben wie der „Wok WM“ oder „Schlag den Raab“ bis aufs Äußerste zu gehen, um zu gewinnen. Auch Markus Lanz hat bei seinem „Wetten, dass..?“-Intermezzo viel Eifer gezeigt. Joko Winterscheidt nimmt es ähnlich ernst, wenn er die Moderation von „Wer stiehlt mir die Show?“ gegen mehrere Prominente verteidigen muss. Am Dienstag, 2. August um 20.15 Uhr startet bei ProSieben schon die vierte Staffel.

Das Prinzip der Sendung, die von der von Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) gegründeten Ideenschmiede Florida TV produziert wird, ist simpel: Drei Promis und ein Normalbürger, der sich vorher beworben hat, messen sich in mehreren Runden und scheiden nacheinander aus. Am Ende spielt eine oder einer von ihnen gegen Winterscheidt im Finalquiz. Der Preis: die Moderation der kommenden Sendung.

Schon häufiger konnten Stars so der Show ihren Stempel aufdrücken: Thomas Gottschalk moderierte „seine“ Ausgabe in der Premierenstaffel in alter „Wetten, dass..?“-Manier, Anke Engelke eröffnete „ihre“ Sendung in Anlehnung an den Eurovision Song Contest. Und Sänger Mark Forster verwandelte das Studio in die Fankurve seines Lieblingsclubs 1. FC Kaiserslautern.

In der vierten Staffel machen nun drei neue Prominente Winterscheidt den Job streitig: Schauspielerin Nilam Farooq (32, „SOKO Leipzig“), Kollege Fahri Yardim (41, „Jerks“) und Entertainer Olli Schulz (48, „Fest und Flauschig“). Vor allem die beiden letzteren haben mit ihrer lockeren Zunge das Studiopublikum bei den Aufzeichnungen im Mai zum Lachen gebracht.

