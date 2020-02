„Wer schläft, verliert!“ : Promis müssen 60 Stunden lang wach bleiben – Irre TV-Show auf ProSieben

München ProSieben raubt Promis 60 Stunden lang den Schlaf – und lässt sie dann in Spielen gegeneinander antreten. So lautet das Konzept der neuen Samstagabendshow des Senders. Zuschauer können das extreme Experiment im Live-Stream verfolgen.

„Wer schläft, verliert!“, heißt die Show, die am 14. März um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen sein wird. Darin müssen sechs Prominente in Geschicklichkeits- und Aufmerksamkeitsspielen gegeneinander antreten. Die Herausforderung: Die Kandidaten leiden unter Schlafentzug, weil sie vor Showbeginn 60 Stunden lang wach bleiben müssen. „Das wird genauestens überwacht“, betonte der Sender.

Und zwar nicht nur von ProSieben, sondern auch von den Zuschauern. Die können nicht nur bei der Live-Show am Samstagabend zusehen, sondern auch die 60 Stunden vorher via Live-Stream verfolgen. Die Kandidaten, die in dieser Zeit nicht einschlafen, schaffen es in die Show. „Hier gewinnt, wer am längsten wach ist“, heißt es von ProSieben – und natürlich, wer in den Spielen zu überzeugen weiß.