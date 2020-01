Halbfinale im Dschungelcamp : „Wir sind ja nur noch Jungs“ - und Danni

Murwillumbah An Tag 15 findet sich Danni Büchner allein unter Männern wieder. Die träumen schon von einer reinen Männerrunde im Finale. Doch die Zuschauer machen ihnen einen Strich durch die Rechnung. Doch wer schafft es außer Danni noch ins Finale?

Wir haben es geschafft, heute ist ENDLICH ist Finale. Für alle die noch nicht im Mittelteil aufgegeben haben, sondern brav weitergeschaut haben. Chapeau. Doch heute ist die Danni-Büchner-Show endgültig vorbei, und das Dschungelcamp auch. Niemand hat in dieser Staffel so polarisiert wie die Büchner-Witwe. Wenn nicht durch Tränen, dann durch Lästern und durch hochstilisierte Freude über Etappensiege, für die man bei Sportfesten eine labbrige Teilnahmeurkunde und einen feuchten Händedruck bekommen hat (Oh mein Gott, Platz 6!!!!! OH MEIN GOTT PLATZ 5!!!!!!!!)

Wer die Show nicht guckt und sich das hier nur durchliest, um am Montag im Büro mit reden zu können. Hier noch einmal die Ausgangssituation für Tag 15:

Malle-Jens-Witwe Danni Büchner, Ex-GZSZ-Charme-Boy Raúl Richter, Trödelgott Markus Reinecke, DSDS-Sieger Prince Damien und Boxweltmeister Sven Ottke sind die Halbfinalisten vom Dschungelcamp 2020. Elena Miras musste gehen, was das Verhältnis zu den Geschlechtern stark ins Ungleichgewicht bugsierte. Danni allein unter Männern.

Und nu? Erstmal Inventur: „Sind ja nur noch Jungs“, stellt Prince Damien fest. „Sorry, ich bin auch noch da“, sagt Danni. „Ja, das meint er ja“, kontert Markus. „Die sind hier die Stiere“, lästert Danni später im Interview. „Wow, so stark.“ Und Männlichkeit bleibt ein Thema.

So stellt Markus fest: „Geil bin ich hier überhaupt nicht.“ Und dass, obwohl er in der realen Welt, den einen oder anderen Popograpscher abbekommt. Sagt er zumindest. Statt heißer Stimmung kommt im Camp also nur die Reibung auf, die entsteht, wenn zwei aneinander geraten - oder wahlweise drei. Denn Markus und Sven haben die Schnauze voll von Danni Büchner. Für Sven ist der Ofen endgültig aus, als er erfährt, dass Danni über ihn und Markus im Interview über sie gelästert hat („Alphamänner“) und für Markus, als Danni ihn mütterlich darauf hinweist, doch bitte den Spüllappen mitzunehmen. Er reagiert pampig. Sie auch.

Beide erklären sich die in ihren Augen unpassende Reaktion mit dem Geschlecht des jeweils anderen: „Frauen sind so“, „Männer können das nicht ab“. Die Mario Barth-Fans unter den Dschungelcamp-Guckern können beruhigt einen Schluck aus ihrer Schultenbräu-Dose nehmen und sich nickend, den Schaum von der Oberlippe wischen.

Immerhin, in der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ müssen sie als Team antreten und holen alle fünf Sterne. Vielleicht, weil Prince Damien, Camper der guten Laune, vorher seinen „Love and Peace, Wir machen uns das Leben schön“-Glitzerstaub verbal auf die Häupter seiner mies gelaunten Kollegen hat rieseln lassen. Völlig unberührt von den Schwingungen, ist er bis dato der einzige Campteilnehmer, der noch kein einziges böses Wort über die anderen verloren hat.

Anders als Danni Büchner, die im Dunkeln besonders gerne munkelt. Bei der Nachtwache mit Raúl lenkt sie das Gespräch auf den schlafenden Prinzen. Unter dem Deckmäntelchen der Anteilnahme plaudert sie brühwarm aus, dass Damien mit 29 Jahren noch immer Jungfrau sei. „Kein Sex?!?“ So fies, wie unangenehm. Wie wird Prince Damien darauf wohl reagieren wird, wenn er sich die Show anschließend nochmal angucken wird?

Noch planen die fünf Hinterbliebenen fürs Finale: Prince Damien will einfach noch eine Nacht im Dschungel schlafen und noch eine Prüfung machen. Und die Krone? Ja, die auch. In dieser Reihenfolge. Markus hätte am liebsten eine Männerrunde für den letzten Tag. Doch sein Traum wird sich nicht erfüllen. Als erster Finalist steht Prince Damien fest, gefolgt von Danni („OH MEIN GOTT“) und Trommelwirbel: Sven. Raúl belegt Platz 5 und muss das Camp verlassen, genauso wie Markus auch. Während Danni und Prince begeistert kreischen, steht Sven Ottke etwas verloren da, während Raúl und Markus sich aufraffen, um zu gehen. Er sieht aus, als wäre er am liebsten mitgegangen.

+++Was Elena Miras zum Rauswurf sagt+++

Sie hatte nicht damit gerechnet, viele Mitcamper nicht, auch für die Zuschauer kam der Rauswurf von Elena Miras an Tag 14 bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ irgendwie überraschend.

Die Krakelerin und Wutbombe nahm es auch nach dem Aus im Dschungelcamp nicht wirklich sportlich. Gegenüber RTL sagte sie: „Ich bin mega überrascht, dass ich gehen musste.“ Im Endeffekt sei es ihr egal. Schließlich „bin ich mir treu geblieben und die Zuschauer haben meine sentimentale Seite kennengelern“.

Jetzt ist sie erstmal froh, ihren Freund Mike Heiter und die gemeinsame Tochter zu sehen. Alles in allem sei Miras „stolz auf sich selbst“ wegen der Leistung im Camp. Das dürften vielleicht einige anders sehen. Man könnte ja mal Danni Büchner oder Sven Ottke fragen.

++++24. Januar 2020++++

Danni weint, Danni lästert

Was für den einen eine erfolgreiche Dschungelprüfung ist, bedeutet für alle anderen wieder kein Abendessen. Und auch andere Kandidaten versuchen sich nach knapp zwei Wochen Mangelernährung, stinkiger Mitbewohner und Camp-Koller, die Lage schön zu reden. Andere versuchen zu kitten, was bereits durch „Respektlosigkeit“ zerstört wurde. Außerdem kommen die Briefe für die verbliebenen Camper an. Gähn. Wie immer werden die Worte „Liebe“ „Stolz“ und „Bleib wie du bist“ inflationär oft gebraucht. Manche heulen, manche nicht und man erfährt, wie Sven Ottkes Kinder heißen - und vergisst es schnell wieder. Viel spannender sind da die Persönlichkeitsentwicklungen, die einige Kandidaten durchlaufen haben.

Danni weint, Danni lästert. Und neuerdings wählt sich Danni auch selbst in die Dschungelprüfung. Spoiler: Ihre Wahl war beschissen. Man sollte meinen, die Dschungelcamper seien mittlerweile ihren Reis und ihre Bohnen so satt, dass sie alles dafür tun würden, Sterne zu holen. Doch es stellt sich raus: Die Bohnendämpfe haben allen die Sinne vernebelt, sodass plötzlich „Miss Nullsterne“ herself beschwingt über die Hängebrücke schreitet, um die Prüfung anzutreten. Ja, sie hat sich selbst gewählt, aber irgendwer sonst muss es ja auch getan haben, oder? Im Camp wird gerätselt, wer da das Zünglein an der Waage war.

Dannis Erfolgshunger besteht nur so lange, bis sie erfährt, dass sie es mit Schlangen zu tun bekommt. Erwartbar, was dann passiert. Kreisch, kreisch, während die Minuten verrinnen und Prince Damien sich in einer Kiste mit Ratten die Käsefüße anknabbern lässt. Dannis geschriene Schlangenbeschwörung bleibt wirkungslos, die Schlangen wollen der Nerv-Büchner einfach nicht den Weg räumen und so vergehen sechs Minuten, ohne dass viel passiert. Zerknirscht entschuldigt sich Danni bei Moderatoren und Co-Prince für die null Sterne.

Was dann passiert, ist bemerkenswert. Auf dem Weg zum Camp vollzieht sich ein Wandel in Dannis Mind-Set. Es fängt an mit: „Das hätte auch jedem anderen passieren können“. Und im Camp angekommen, ist sie plötzlich stolz, auf das was sie da geschafft hat. Denn, so erklärt sie mit geschwellter Brust: „Ich habe nicht abgebrochen. Ich hab’ die beschimpft, die Schlangen.“ Also letztendlich alles supi. Old Bob’s Town - so der Name der Dschungelkulisse - wird der Büchner auf ewig als Triumph in Erinnerung bleiben. Und damit gehen wir alle wohl als Gewinner aus der Sache raus: Sich selbst ein klitzekleines bisschen Anflunkern, das funktioniert erstaunlich gut, weil man es irgendwann selber glaubt.

Neben diesem gelungenen Perspektivwechsel versucht noch jemand anders sich an einer neuen Sichtweise. Sven Ottke zeigt Schwäche und seine verletzliche Seite. Freund- und Feindschaften spielen im Dschungel gerne mal Bäumchen, wechsel’ dich. Doch eins bleibt in dieser Staffel gleich. Die schlechten Schwingungen zwischen Elena und Sven. Sie kann ihn nicht riechen und er kann sie nicht hören. Ein genervter Kommentar von Sven und fünfzehn verbale Kinnhaken von Elena, da hat selbst der Boxweltmeister keine Chance. Weil für Elena Miras alles „respektlos“ ist. Beispiel gefällig: Sven sagt „Mach dich vom Acker“, Elena kontert: „Mach du dich doch vom Acker.“ Streit. Ok, eine verfahrene Situation. Sven, sichtlich entnervt, klagt im Dschungeltelefon sein Leid. Mit solchen Gegnern hatte er es zu seinen Profi-Zeiten nie zu tun. Warum bekommt er keinen Treffer? „Sie ist schon sehr polarisierend“, sagt er altersmilde.

Und dann, vielleicht weil er es wirklich so meint, aber auch vielleicht, weil er einfach K.O ist und die Altersmilde ihn antreibt, entschuldigt er sich bei Elena (für was auch immer) „Das war nicht in Ordnung“, gibt er zu. „Kriegsbeil begraben?“ In diesem Moment fühlt es sich schon ein wenig so an, als hätte Sven Ottke sein Herz Elena Miras auf einem Silbertablett serviert. Und die haut einfach drauf: „Wir waren ja sowieso nie Freunde, deswegen ist ja auch egal.“ Autsch. Ein geschlagener Sven zieht zerknirscht von dannen. Also wieder was gelernt, Entschuldigungen sind aus Elenas Sicht nicht ausreichend, weil „es war respektlos“.

Am Ende, dann die Punktnoten für die Performance der Camper. Die Verkündung des Zuschauervotings fällt dieses Mal so kurz und knackig aus, dass alle kurz in Schockstarre fallen, nachdem das Ergebnis verkündet wurde. „Nee. Doch. Hä.“ Ja, es ist passiert. Die erste Favoritin muss gehen: Es trifft Elena. Wie respektlos.

++++23. Januar 2020++++

„Ich bin vielleicht auch ein wenig langweilig“

Das sind ehrliche Worte nach dem Rauswurf aus dem TV-Dschungel bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“. Claudia Norberg, die Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler, musste das Camp an Tag 13 verlassen und lieferte eine knallharte Analyse zu ihrem TV-Aus. Gegenüber RTL sagte die Blondine: „Ich denke, die Zuschauer haben mich rausgewählt, weil ich so unbekannt bin. Ich bin vielleicht auch ein wenig langweilig.“

Sie hatte aber allerlei Geschichten zu erzählen, die ihr ja vor dem Dschungel per Silbertablett serviert worden waren. Die komplette Geschichte um Laura Müller und Michael Wendler, das Playboy-Shooting der jungen Freundin ihres Ex-Mannes, die Penis-Bilder, die im Netz kursieren sollen. Doch das hat nichts genutzt. Norberg: „Ich bin wirklich eine der Unbekanntesten im Camp gewesen, war immer an der Seite meines Mannes. Ich bin froh, dass ich Platz sieben belegt habe. Ich bin ein bisschen ruhiger als andere Persönlichkeiten. Ich hoffe, dass ich durch dieses Format ein bisschen an Popularität gewinnen konnte.“Jetzt gönnt Norberg Sven Ottke den Sieg und die 100.000 Euro, die man als Dschungelkönig eintütet.

++++23. Januar 2020++++

Bei Elena brennen mittlerweile alle Sicherungen durch - Wendler-Ex muss gehen

Tag 13 im Dschungel und bei Reality-TV-Profi Elena Miras brennen die Sicherungen durch. Dabei könnte alles so schön sein. AnastaSIYA Avilova ist raus. Ein Mitglied der Danni-Gang weniger. Markus Reinecke, Sven Ottke und Raul Richter holen in der Dschungelprüfung sechs Sterne. Genug zu Essen gibt es also auch. Aber langsam. Bevor jemand voreilige Schlüsse zieht, sollte er die ganze Geschichte kennen. Denn Raul hat seinen Teil der Dschungelprüfung mit unlauteren Mitteln absolviert. Er hatte Elenas Trinkflasche.Elena merkt es, da sind die drei Prüflinge noch unterwegs. In 30 Metern Höhe spielen Sven und Markus Superhelden. Der Ex-Boxer im Kakerlaken-Kostüm als Cockroach-Man, der „Superhändler“ als Captain Australia. Raul ist nicht nur ein Dieb, er muss auch nichts beitragen. Liegt gemütlich in einer Kiste. Ja, bäuchlings. Ja, mit Würmern, Kakerlaken und Ameisten. Und am Ende fällt er aus zehn Metern Höhe in die Tiefe und muss dabei einen Stern festhalten. Aber sonst: nichts. Als sich also Sven und Markus mit ihren schnell absolvierten Parcour sechs von sieben Sternen gesichert haben (einen lässt Sven fallen) und jubelnd ins Camp zurückgekehrt sind, ist endlich Zeit für die wirklichen Probleme.

Elena hat da bereits die erste Verarbeitungsstufe hinter sich. „Wie ekelhaft ist das denn? Oh nein, wie ekelhaft“, ruft sie in den Dschungel. Und geht mit der Situation so gut um, wie es ein Kind in der Trotzphase eben kann. „Ich hab ziemlich Durst, ich kann nichts trinken“, sagt sie. Prince Damien, Claudia Norberg und sogar Danni Büchner bieten ihr nacheinander eine Tasse an. „Ich bin kein Objekt, ich bin immer noch ein Mensch“, gibt Elena die einzig angemessene Antwort. Sie entscheidet nichts mehr zu trinken, bis sie umfällt – oder von RTL eine neue Flasche bekommt. „Warum muss ich eine Lösung finden, wenn ich keine Schuld habe?“

Das alles ahnt Raul bei seiner Rückkehr noch nicht. Doch er wird es schnell erfahren. Kurz darf er sich für die erfolgreiche Dschungelprüfung feiern lassen, dann unterbricht Elena die allgemeine Freude. „Raul, du hast meine Flasche mitgenommen, danke dafür“, sagt sie. „Ja, sorry, tut mir Leid“, antwortet er. Und wird von Sven gerettet. Der lacht erst „so provokativ“ über Elenas Aufstand. Und ruft ihr dann noch ein „Mach dich vom Acker“ hinterher. Einen Satz, den Elena danach immer wieder wiederholt. Bis sie weinend auf ihrem Bett zusammenbricht. Das sieht am Ende so bemitleidenswert aus, dass sogar ihre Intim-Feindin Danni Büchner sie tröstet.

Irgendwann sitzt Elena da und ritzt ihren Namen in ihre neue Flasche. Und schafft es dann sogar mit Prince Damien zu streiten, weil er beide Seiten verstehen kann. Und damit eigentlich der Einzige ist, der überhaupt noch irgendetwas versteht. Als Prince dann auch noch mit Sven und Raul im Wald verschwindet und Markus sie dezent darauf hinweist („Dein Prince wird abtrünnig“), ist bei Elena alles vorbei: „Nach heute bin ich einfach eine komplette Einzelgängerin hier drin.“ Sven rettet sich in Küchenpsychologie. „Manchmal glaubt sie, sie wäre Lady Di oder so etwas“, mutmaßt er.

Fällt Ihnen etwas auf? Genau, Claudia spielt bei diesem Chaos keine Rolle. Das quittieren auch die Anrufer und wählen sie aus dem Camp. Der Wahnsinn kann also weitergehen.

++++22. Januar 2020++++

Tag 12 im Dschungel - Großer Streit im Camp: „Ich stoße bei Elena auf Dynamit“