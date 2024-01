„Wer isses?“ Ralf Schmitz und Chris Tall mit neuer TV-Show

In ihrer neuen TV-Show „Wer isses?“ werden Ralf Schmitz und Chris Tall zu Detektiven. Zusammen mit jeweils einem wechselnden Promi-Partner werden sie zudem ihre Menschenkenntnisse unter Beweis stellen müssen. Inhalt der Sendung ist es, unbekannten Kandidaten anhand ihres Erscheinungsbildes die richtigen Berufe, Hobbys oder überraschende Eigenheiten zuzuordnen. So stellt sich unter Umständen also die Frage: Wer ist der Türsteher und wer der Chirurg?