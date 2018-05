Berlin: Wenn die Oma sich verliebt

Berlin Liebe kennt kein Alter. Das erlebt Ruth Reinecke als widerspenstige Rentnerin Gisela im Film "Oma ist verknallt".

Das kann ja wohl nicht wahr sein! Oma Gisela steht vor der Haustür. "Woher weiß die, wo wir hingezogen sind?", fragt Schwiegertochter Nina (Hilde Dalik) entsetzt. Eine heillos zerstrittene Familie steht am Anfang der bittersüßen Komödie "Oma ist verknallt", die die ARD heute um 20.15 Uhr zeigt. Die 63-jährige Berliner Schauspielerin Ruth Reinecke - zuletzt in der aktuellen Staffel der ARD-Familiensaga "Weissensee" als Mutter Kupfer zu sehen - spielt die eigensinnige Großmutter, um die sich alles dreht.

TV Die 63-Jährige ist seit 2010 in der Serie "Weissensee" zu sehen.

Theater Seit 1979 ist sie am Berliner Maxim-Gorki-Theater engagiert.

Ausbildung Ihre Schauspielausbildung absolvierte Reinecke an der heutigen Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin.

Doch das Verhältnis ist schwer zerrüttet. Matthias will seine Mutter mit einem Trick möglichst schnell wieder selbstständig und lebensfroh machen - und damit wäre er gleich auch noch ein Stück Verantwortung wieder los. Das denkt er zumindest. Heimlich schreibt Matthias also Liebesbriefe an seine Mutter, schickt Blumen und Pralinen. Alles unter dem Tarnnamen George Peppard, dem Hollywoodstar aus Omas Lieblingsfilm "Frühstück bei Tiffany".