Kritik an RTLzwei-Doku RTL Deutschland distanziert sich von geplanter Wendler-Show

Auch in den Sozialen Netzwerken blieben die Reaktionen auf das geplante TV-Format nicht aus. Besonders beim Nachrichtendienst Twitter überschlugen sich die kritischen Kommentare. So schrieb der TV-Kritiker und Komiker Oliver Kalkofe: „RTL2 hat schon häufig das Niveau am Boden unterkellert. Aber die #Wendler Rückholung ist wirklich pure Verzweiflung & Publikumsverachtung“. Auch TV-Persönlichkeiten wie Jan Böhmermann und Frank Buschmann äußerten sich zur Wendler-Kontroverse und kritisieren den Sender für seine Entscheidung.