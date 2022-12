Filmtipps für den Advent Die 20 schönsten Weihnachtsfilme

2. Kevin – allein zu Haus (1990)

Auf Englisch heißt ein Sprichwort: „Be careful what you wish for“ – „sei vorsichtig, was du dir wünschst!“ Das muss auch Kevin erfahren, nachdem er geflucht hatte: „Wenn ich groß bin, dann wohne ich allein.“ Als der Zweitklässler mit den Segelohren am Folgetag erwacht, ist er tatsächlich allein zu Haus. Kinderstar Macaulay Culkin ist hier in seiner bekanntesten Rolle zu sehen.