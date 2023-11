TV-Programm 2023 Diese Shows zeigen ein Weihnachtsspecial

Auch in diesem Jahr soll die „Dalli Dalli“-Weihnachtsshow mit Moderator Johannes B. Kerner stattfinden, bei der Prominente in Zweierteams spielerisch gegeneinander antreten. Sie werden hinter dem Ratepult stehen und in Action zu sehen sein, alles mit Weihnachtsbezug. Die Show wird am Dienstag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr im ZDF übertragen.