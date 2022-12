Weihnachten 2022 Das TV-Programm an den Feiertagen

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten wird um 19.08 Uhr im ZDF und um 20.10 Uhr im Ersten übertragen. Mittags um 12.00 Uhr ist im ZDF „Urbi et Orbi“ zu sehen, der Weihnachtssegen des Papstes aus Rom. Kevin McCallister irrt auch in diesem Jahr wieder in „Kevin - Allein in New York“ durch das weihnachtliche New York. Sat.1 sendet den Klassiker um 20.15 Uhr. Den Abschluss des TV-Programms am ersten Weihnachtag bildet „Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal“. Die Abenteuerkomödie läuft um 22.40 Uhr ebenfalls auf Sat.1.