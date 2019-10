Zum 50. „Tatort“-Jubiläum : WDR und BR planen Doppelkrimi

München/Dortmund Zum 2020 anstehenden 50. Geburtstag des „Tatorts“ ermitteln zwei Teams gemeinsam.

(dpa) Der 50. Geburtstag der beliebtesten deutschen Krimireihe wirft seine Schatten voraus: Zum Jubiläum 2020 soll es einen „Tatort“-Doppelkrimi geben. „Anlässlich des Jubiläums planen BR und WDR einen zweiteiligen ,Tatort’, in dem die Teams aus Dortmund und München gemeinsam ermitteln“, heißt es von Sprecherinnen des Bayerischen und Westdeutschen Rundfunks in München beziehungsweise Köln. Bei dem sogenannten Crossover-Krimi sollen Dominik Graf und Pia Strietmann jeweils für einen der beiden Teile Regie führen. Drehbuch-Autor und verbindendes Element beider Teile ist Bernd Lange.

Bei Jubiläen hat der „Tatort“ schon öfter mal Teams kombiniert, was im TV-Jargon und Seriensprech eben „Crossover“ heißt (also Kreuzung oder Überschneidung). Zum 30. Geburtstag im Jahr 2000 trafen sich die Ermittler aus Leipzig und Köln in dem Krimi „Quartett in Leipzig“. Das waren damals die Schauspieler Bernd Michael Lade und Peter Sodann (Kain und Ehrlicher) sowie Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär (als Ballauf und Schenk). Regie führte Kaspar Heidelbach („Das Wunder von Lengede“).