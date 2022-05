Panne im TV-Programm : Landschaftsbilder statt Wetterbericht - Das steckte dahinter

Frankfurt Wer am Dienstagabend kurz vor der „Tagesschau“ auf den Wetterbericht wartete, schaute bei ARD, WDR und HR in die Röhre. Später erklärten die Sender, was zu dem Ausfall der Wettersendungen führte.

In mehreren ARD-TV-Programmen sind die Wettersendungen ausgefallen. Der zuständige öffentlich-rechtliche Hessische Rundfunk (HR) teilte am späten Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass eine technische Störung vorgelegen habe. Diese führte demnach dazu, dass Wettersendungen zwischen 19.00 und 20.00 Uhr im ARD-Gemeinschaftsprogramm Ersten („Wetter vor acht“), sowie im TV-Programm im Westdeutschen Rundfunk (WDR) und Hessischen Rundfunk (HR) ausfielen. Im Ersten wurden kurz vor der „Tagesschau“ stattdessen Landschaftsaufnahmen eingeblendet. Die Zeitung „tz“ berichtete zuvor über den Ausfall im Ersten.

