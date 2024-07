Einschränkungen beim WDR Warnstreik führt zum Ausfall der „Aktuellen Stunde“

Wegen eines Warnstreiks sind am Mittwochabend im WDR-Fernsehprogramm die Nachrichtensendungen „Aktuelle Stunde“ und „WDR aktuell“ ausgefallen. „Wir haben die Zuschauerinnen und Zuschauer per Dauereinblendung über den Ausfall informiert und stattdessen Ersatzprogramm gesendet“, teilte der Sender am Donnerstag mit. Die Aktion der Gewerkschaft VRFF dauere noch bis Freitag um 2.00 Uhr an. „Die Kolleginnen und Kollegen, die nicht streiken, tun alles dafür, um gutes Programm im TV, Online und im Hörfunk herzustellen – mit möglichst wenig wahrnehmbaren Auswirkungen des Streiks für das Publikum“, so der WDR. „Aktuell gibt es keine weiteren Sendeausfälle.“