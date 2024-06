WDR-Intendantenwahl Es geht um die mächtigste Person im öffentlichen Rundfunk

Ob eine der vier zur Auswahl stehenden Personen das zu leisten vermag, ist offen. In ruhigeren Zeiten würde man jeder der vier die Aufgabe zutrauen. Doch die kommenden sechs Jahre – so lange beträgt die Amtszeit – dürften die schwersten in der Geschichte des WDR werden. Sie entscheiden, ob das Fernseh- und Radiohaus auch in Zukunft die Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen bestimmt oder nur noch eine Nebenrolle spielt. Sogar ein vorzeitiges Ende ist nicht völlig ausgeschlossen, sieht man die Entwicklung etwa in anderen Ländern.