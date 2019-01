Wirbel um Protagonisten: WDR gibt Unstimmigkeiten bei „Menschen hautnah“ zu

Köln Aufregung beim WDR: Der TV-Sender hat Fehler in drei Dokumentationen, die bei „Menschen hautnah“ liefen, publik gemacht. Jetzt suchen die Verantwortlichen nach Erklärungen.

Zwei Mitwirkende in Filmen der Dokumentationsreihe „Menschen hautnah“ im WDR Fernsehen sind nach Angaben des Senders über eine Komparsenvermittlung gewonnen worden. „Wir haben keine Anhaltspunkte, dass ihre Geschichten nicht stimmen“, teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. Chefredakteurin Ellen Ehni stellte jedoch klar: „Diese Vorgehensweise ist für ein dokumentarisches Format wie "Menschen hautnah" nicht akzeptabel.“ Der WDR werde seine Qualitätssicherung an dieser Stelle verstärken.