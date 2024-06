Neue Intendantin Katrin Vernau Jetzt hat auch der WDR seine Zeitenwende

Die dritte Aufgabe wird das Sparen sein. Darauf ist Vernau am besten vorbereitet. Sie weiß genau, wo Doppelstrukturen existieren. Sie ist auch unempfindlich gegen liebgewonnene Sendeplätze, die ihre Berechtigung verloren haben. Da hat sich beim WDR in den diversen Nischengruppen einiges angesammelt. Vernau wird hoffentlich mit den Spielwiesen einzelner Redakteure und Ressorts Schluss machen und das Produkt, wie es beim Publikum ankommt, in den Mittelpunkt stellen. Da kann sie einiges an Sparpotenzial heben. Sie sollte aber nicht die Investitionen zurückfahren. Denn technisch und innovativ muss der WDR wieder führend werden. Sonst verliert er auch in diesem Bereich seine Existenzberechtigung.