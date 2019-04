2007: Die rothaarige Barbara Meier ist Topmodel Nummer zwei. Heute tummelt sich gerne auf den roten Teppichen in München, war sogar mal kurzzeitig mit dem Sohn von Iris Berben liiert und will vor allem schauspielern, was ihr auch mehr und mehr gelingt. Einige Fernsehrollen hat sie bereits ergattert. 2013 beendete sie den Marathon in New York in 3:59:37 Stunden.