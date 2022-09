In den 90er Jahren boomten die Nachmittagstalkshows in Deutschland. 1992 strahlte RTL den ersten Daily Talk „Hans Meiser“ aus. Zahlreiche Talkshows folgten zwischen 1992 und 2003 und zogen Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Viele Jahre sind seitdem vergangen und wir zeigen, was die Moderatoren von einst heute machen.

Hans Meiser (76) war der erste deutsche Moderator mit einer täglichen Talkshow. Am 14. September 1992 strahlte RTL die erste Folge von „Hans Meiser“ aus. 2001 war dann Schluß. Meiser übernahm danach andere Formate. 2010 verlängerte der Sender seinen Vertrag nicht. Ein TV-Comeback feierte er als "Der kleine Mann" im Neo Magazin Royale. Als er 2017 allerdings Clips für ein Online-Portal machte, das Verschwörungstheorien verbreitet, beendete das Magazin die Zusammenarbeit. Heute arbeitet Meiser als TV- und Medientrainer. (Archivfoto, 2018)