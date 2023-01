Ausblicke Abschiedsshows, neue „Tatort“-Kommissarin – was das Fernsehjahr 2023 bringt

Krimiseriendonnerstag auf Sat 1

Sat.1 will einen Krimiseriendonnerstag etablieren. Am 5. Januar 2023 geht es los mit ,,Biarritz - Mord am Meer". In der französischen Krimi-Serie wird der Bade-Ort Biarritz zum Schauplatz des Verbrechens. Die Leiche der 17-jährigen Maialen (Prune Ventura) wird entdeckt. Wütet ein Serienkiller nach 16 Jahren erneut an der französischen Atlantikküste? An drei Donnerstagen läuft die Miniserie in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Die Miniserien „Blackout“, “Tödliche Ahnung“ und „Litvinenko“ folgen am Krimiseriendonnerstag auf ,,Biarritz - Mord am Meer".