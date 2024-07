Ankündigung auf Instagram Susanne Daubner will Jugendwort nicht mehr verkünden

2021 hatte sie in einem Clip das Gewinnerwort „Cringe“ (zum Fremdschämen) präsentiert und es in staatstragendem Ton so erklärt: „„Cringe“ ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: „Digga, wie fly ist eigentlich die “Tagesschau„, wenn sie mit Jugendwörtern flext. Läuft bei dir – ARD.““