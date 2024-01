Zum Weggang von Judith Rakers Mrs. Tagesschau geht ernten

Seit 2010 ist sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin in der Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“ und wird es auch bleiben. Mit Stefan Raab und Anke Engelke moderierte sie 2001 den Eurovision Song Contest in Düsseldorf und erhielt dafür den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Ab 2014 drehte sie mit dem NDR eine Reportage-Reihe mit sozialkritischen Themen. Seit 2021 ist sie Reisejournalistin in „Wunderschön“ für den WDR unterwegs und wird es ebenfalls bleiben.