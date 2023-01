Sendeausfall am Freitag ARD muss auf „Mittagsmagazin“ verzichten – und zeigt stattdessen „Tagesschau 24“

Ein Warnstreik der Beschäftigten hat am Freitag im Programm des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) zu Beeinträchtigungen geführt. Wegen des Streiks konnte der Sender „nicht so aktuell und ausführlich informieren wie gewohnt“, hieß es auf der Internetseite des RBB-Inforadios. Es komme zu erheblichen Einschränkungen im Programm. Die Welle sendete über weite Strecken statt eigener Berichterstattung Beiträge von NDR Info des Norddeutschen Rundfunks. Auch das „Mittagsmagazin“ in der ARD, das vom RBB produziert wird, fiel dem Warnstreik zum Opfer. Auf Instagram äußerte Moderatorin Nadia Kailouli Verständnis für ihre streikenden Kolleginnen und Kollegen. „Meinen Kollegen geht es dabei nicht nur um Gehälter sondern vor allem auch um die Art und Weise der Aufarbeitung nach dem Schlesinger-Skandal“, schrieb Kailouli in dem Sozialen Netzwerk. „Unsere Aufgabe ist es, gutes Programm zu machen, journalistische Inhalte zu erstellen und zu informierem. Doch die Arbeitsbedingungen spielen eben auch in und für unsere Branche eine wichtige Rolle und daher heute #streik“, hieß es weiter.