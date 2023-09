Gastrolle in Staffel 15 Wann Heidi Klum in „Die Bergretter“ im ZDF zu sehen sein wird

Die Dreharbeiten zur 15. Staffel der ZDF-Serie „Die Bergretter“ hatten am 7. Februar 2023 begonnen und dauerten bis Mitte September. Gedreht wurde in Ramsau am Dachstein und Umgebung sowie im Kaunertal. Schon im Vorfeld machten die Serie Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass GNTM-Erfinderin und Model Heidi Klum eine Gastrolle in einer der Folgen spielen wird. Jetzt wurden die Sendetermine für die kommende Staffel bekannt.