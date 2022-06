Nach zwei Jahren Pause kehrt die Vox Koch-Doku „Das perfekte Promi Dinner“ am 19. Juni 2022 wieder zurück. In vier neuen Folgen werden insgesamt 16 Prominente aus Social-Media, Reality TV und der Partymeile auf Mallorca fantasievolle Drei-Gänge-Menüs kochen. Wer den Kochlöffel schwingt und persönliche Einblicke in sein Leben gewährt, zeigen wir hier.