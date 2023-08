"Polizeiruf 110: Du gehörst mir" Eine Mutter verliert die Nerven

Der Zuschauer kennt in dieser frühen Phase des Krimis bereits die Wahrheit. Nicht der Stalker hat das Baby entführt, sondern die Passantin Inga Werner (Franziska Hartmann), die die kurze Unaufmerksamkeit der Mutter aus einem Impuls heraus genutzt hat. Werner hatte kürzlich ihr eigenes Baby verloren, im Alter von sieben Wochen lag es morgens tot im Bett. Plötzlicher Kindstod. Kurz nach der Entführung des Babys nimmt der Fall eine weitere dramatische Wendung. Werner ist die Nachbarin von Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler). Als der Chef von Doreen Brasch bei Werner klingelt, um sich in den Schottland-Urlaub zu verabschieden, verliert die Frau erneut die Nerven. Sie nimmt fälschlicherweise an, Lemp wisse von der Entführung, verletzt ihn mit einem Hockeyschläger und sperrt ihn gefesselt im Vorratsraum ein.