Musik-TV aus den 1990er-Jahren „Pures Chaos bei Viva“ – Erinnerungen an den abgesetzten Musiksender

Zum Stichtag erscheint auch die dreiteilige Dokumentation „Die VIVA Story - zu geil für diese Welt!“ von ARD Kultur in der ARD-Mediathek. Daran wirkte auch die ehemalige Viva-Moderatorin Ulmen-Fernandes mit. Als eines der bekanntesten Gesichter des damaligen Kanals erinnert sie sich an die wilde Zeit. „Bei Viva lief es folgendermaßen: Kamera an und einfach mal schauen, was passiert“, erzählt die 42-Jährige im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. „Das, was den Sender so einzigartig gemacht hat, gibt es heute so kaum noch im deutschen Fernsehen.“