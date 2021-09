Dreharbeiten, Cast und Handlung : Vierte Staffel von Babylon Berlin – So geht es weiter

Der Schauspieler Volker Bruch als Gereon Rath in einer Szene von Folge eins des Kriminalfilms Babylon Berlin. Foto: Frederic Batier/ARD-Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky//dpa Foto: dpa/Frederic Batier

Berlin Die Dreharbeiten sind in vollem Gange und auch einige Orte in NRW werden zum Schauplatz in der neuen Staffel der Erfolgsserie. Welche Darsteller dabei sind und auf was die Fans sich sonst noch freuen können.

Wann und wo erscheint die vierte Staffel von Babylon Berlin?

Ein offizielles Erscheinungsdatum für die neue Staffel gibt es noch nicht. Berichten zufolge können Fans aber frühestens 2022 mit dem Start rechnen. Die Dreharbeiten laufen bereits seit Beginn dieses Jahres. Wie die vorherigen Staffeln auch, wird die Serie zuerst im Pay-TV auf Sky und dann später im Ersten und in der ARD-Mediathek laufen.

Worum geht es in der neuen Staffel?

Die Staffeln orientieren sich an den Büchern von Volker Kutscher und der Chronologie zufolge wird sich die vierte dann an dem dritten Roman des Erfolgsautors „Goldstein: Gereon Raths dritter Fall“ orientieren. Dieser spielt im Sommer im Berlin der 1930er Jahre und erzählt die Geschichte des jüdischen Gangsters Goldstein aus Brooklyn, der vor allem im Mileu der Mafia sein Unwesen treibt. Der Polizist Gereon Rath bekommt den Auftrag, Goldstein zu überwachen und gerät dabei selbst in die Fänge der Mafia. Auch wahre Ereignisse wie die Weltwirtschaftskrise, die politische Situation der damaligen Zeit und die drohende Zerrütung der Weimarer Republik werden thematisiert. Noch ist allerdings nicht klar, inwiefern die Regisseure Henk Handloegten, Achim von Borries sowie Tom Tykwer und die Autorinnen Khyana El Bitar und Bettine von Borries von der Handlung im Buch abweichen.

Wie sieht die Besetzung aus? Sind alle vorherigen Darsteller und Darstellerinnen noch dabei?

Bereits bestätigt sind die beiden Hauptrollen Gereon Rath und Charlotte Ritter, gespielt von Volker Bruch und Liv Lisa Fries. Beide gehen auch im vierten Teil als Kommissar und Assistentin gemeinsam gegen Verbrecher vor. Auch Lars Eidinger (Alfred Nyssen) sei laut Medienberichten schon am Set gesichtet worden. Wie es mit den anderen Darstellern der vorherigen Staffeln, wie Benno Fürmann, Hannah Herzsprung, Leonie Benesch oder Christian Friedel weitergeht, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass auch sie wieder zu sehen sein werden.

Wird es nach der vierten noch weitere Staffeln geben?

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl kann sich weitere Staffeln der Erfolgsserie vorstellen. Im Interview des TV-Magazins „Hörzu“ sagte Strobl, sie gehe davon aus, dass, wenn das Publikum die kommende vierte Staffel annehme, „wir auch über eine fünfte, sechste, und wenn es nach mir geht, siebte und achte Staffel reden“.

An welchen Orten in NRW ist für die Serie gedreht worden?

Einige Städte in NRW, darunter Duisburg, Essen oder Königswinter, durften schon für die Dreharbeiten der Erfolgsserie herhalten. Für die neue Staffel gastierte die TV-Produktion in Bochum, wie die WAZ berichtete. In einem Zelt auf dem Parkplatz des Eisenbahnmuseums seien Bierbänke, Tische und Requisiten der 30er Jahre aufgebaut worden, um eine passende Kulisse zu bieten. Gedreht wurde dort am 23. und 24. August. Für die Dreharbeiten in NRW hatte eine Agentur zuvor 1000 Statisten gesucht, die in das Bild der 30er Jahre passen.

