„Verstehen Sie Spaß?“ : Guido Cantz stellt den BVB-Stars eine Falle

Dortmund Diesen Samstag wird die nächste Sendung „Verstehen Sie Spaß“ ausgestrahlt – diesmal blieb auch der BVB nicht von Guido Cantz verschont. Er sorgte dafür, dass die Fußballer ein Sommerfest „mit Ecken und Kanten“ erlebten.

Für die Fußballspieler galt es, einen Parcours zu durchlaufen. Eine Aufgabe: Sie sollten Bauklötze in unterschiedlichen Formen in die passenden Ausstanzungen einer schwarz-gelben Wand einfügen. Klingt einfach, ist es eigentlich auch – allerdings nur eigentlich. Denn Guido Cantz hat hinter der Wand die Öffnungen verschoben, so dass etwa der quadratische Bauklotz nicht mehr ins quadratische Gegenstück der Wand passen konnte. Bald liegen die Nerven von Hummels, Reus und Co. blank.